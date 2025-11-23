Karatepe, Atatürk’e “Başöğretmenlik” unvanının verildiği, 24 Kasım’ın eğitimin, bilimin ve aydınlanmanın taşıyıcıları olan öğretmenlere duyulan minnetin sembolü olduğunu kaydetti.

24 Kasım’ın 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlandığını ve toplum için vazgeçilmez değer taşıyan öğretmenlerin emeğini yücelttiğini belirten Karatepe, eğitimin, kültür, yaşam deneyimleri ve bilgi birikiminin bir sonraki kuşağa aktarılmasını sağlayan en önemli araçlardan biri olduğunu belirtti.

Atatürk’ün, “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözlerini hatırlatan Karatepe, “Öğretmenler; bilgiyi aktarmakla kalmayan, öğrencilerine düşünmeyi, sorgulamayı, üretmeyi öğreten; toplumun ilerlemesini sağlayan yol göstericilerdir. Yarınlarımızı şekillendiren her bireyin temelinde bir öğretmenin emeği vardır.” dedi.

Karatepe mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenler, yarının mimarları, eğitimin kahramanlarıdır. Öğretmenlik, geleceği inşa eden kutsal bir meslektir. Bu önemli gün vesilesiyle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, eğitimin her kademesinde fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”