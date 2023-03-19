Bakan Oğuz’a ziyaretinde bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık eşlik etti.

Bakan Oğuz’a tesis ve yem sektöründeki çalışmaları hakkında bilgi veren Elmas Kızılkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyarette yem üretimindeki sorunlar ve tesisinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Oğuz, şirket yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt bölgesi ziyaretleri çerçevesinde Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kızılkan Yem Sanayi LTD'yi ziyaret etti.

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