

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük Okulu bahçesine meyve fidanları dikildi. Açıklamada, bu tür uygulamaların, çocukların doğayı daha yakından tanımaları, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği konusunda bilinçlenmelerini sağlayacağı kaydedildi.



Etkinlik kapsamında Tarımsal Araştırma Müdürlüğü, öğrencilere yönelik tarım, toprak sevgisi ve üretimin önemini anlattı.

Açıklamada, bu tür etkinliklerin, genç nesillerin doğaya olan sevgi ve saygısını artırarak, gelecekteki çevre sorunlarıyla daha etkin bir şekilde mücadele etmelerine yardımcı olacağı belirtildi.