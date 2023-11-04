“Tarımda IHA Teknolojilerinin Kullanımı”, “Akıllı Tarım”, “Tarımda Dijital Okur- Yazarlık” eğitimleri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin katkısıyla düzenlenecek.

Verilen bilgiye göre, 6 Kasım pazartesi başlayacak eğitimler 10 Kasım cuma günü tamamlanacak ve katılımcılara, 3 eğitim için 3 ayrı sertifika verilecek.

TC Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü uzmanları tarafından verilecek eğitimler Kalkınma Bankası Konferans Salonu’nda olacak.

Halkın katılımına açık olacak eğitimlerle ilgili gün, saat ve konu başlıkları şöyle:

“6-7 Kasım 9.00 – 15.00 saatleri arasında Tarımda IHA Teknolojilerinin Kullanımı, 8-9 Kasım saat 9.00 – 15.00 saatleri arasında Akıllı Tarım (Tarım 4.0), 10 Kasım saat 9.00 – 15.00 saatleri arasında Tarımda Dijital Okur- Yazarlık.”