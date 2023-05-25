Polisiye olaylar... Girne'de uyuşturucu bulunan evdeki kişilerin izinsiz ikamet ettiği de saptandı Polisiye olaylar... Girne'de uyuşturucu bulunan evdeki kişilerin izinsiz ikamet ettiği de saptandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, götürdükleri yerde E.B’yi ciddi şekilde darp eden V.H.(E-38) ve S.D.(E-33) ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.D.(E-30) ve M.H.(E-53) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.