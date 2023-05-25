Polisten yapılan açıklamaya göre, götürdükleri yerde E.B’yi ciddi şekilde darp eden V.H.(E-38) ve S.D.(E-33) ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.D.(E-30) ve M.H.(E-53) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.