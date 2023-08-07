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Sanığın tasarrufunda bulunan miktarın külliyatlı olduğuna değinen Yargıç, bu miktarın tasarruf amacının kişisel kullanım olmadığının görüldüğünü belirtti.

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Şenkul: Ramadan Cemil Meydanı’nı kentimize yakışan bir meydana dönüştürmek için ilk adımımızı atıyoruz

Heyetin vermiş olduğu kararı Yargıç Ozankaya okudu. Ozankaya, uyuşturucu suçlarının giderek attığını ve kamu sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Yargıç, uyuşturucu suçlarını işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Mesut Mesutoğlu, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyet sanığı 36 ay hapse mahkûm etti.

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