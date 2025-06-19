Cumhuriyet Meclisi Konferans Salonu’nda yer alan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Tasdik Memurluğu Değerlendirme Komisyonu Başkanı Saadet Hüdaverdi ve Tasdik Memurları Derneği Başkanı Hüseyin Şişman tarafından yapıldı. Konuşmaların ardından Tasdik Memurluğu görevine hak kazananlara atama belgeleri takdim edildi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada Maliye Bakanı olduğu dönemde tasdik memurluğu alanında sorunlar yaşandığını kaydederek tasdik memurluğunun önemine işaret etti; dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu vurguladı.

“Bu devletin verdiği önemli bir yetkidir. Bu yetkiyi hukuk düzeni içerisinde dikkatli olarak kullanmak ve bir yanlışa vesile olmamak çok önemli.” diyen Tatar, göreve yeni başlayacak olan tasdik memurlarına mesleklerini dikkatli yapmaları ve kimseye güvenmemeleri konusunda nasihat verdi.

Törenin yeni meclis binasında yapıldığına dikkat çeken Tatar, 20 Temmuz’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi karşısındaki kütüphane, cami ve milli parkın açılışının yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkilere dikkat çekerek , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası için yapılan devasa yatırımların Kıbrıs Türk halkının egemenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğünün simgesi olduğunu söyledi. Tatar, "Bu eserlerin altında elbette kurumlarımız, kuruluşlarımız, mahkemelerimiz, yargımız, bakanlıklarımız, polisimiz, güvenliğimiz vardır” dedi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel iktidara geldikleri gün halka verdikleri istikrar sözünü tuttuklarını ve halkın ihtiyacı olan yasaları yaptıklarını, geçmişten yarım kalan projeleri bitirdiklerini vurguladı.

Ercan Havalimanı ve otoyolların bitirildiğini, Lefkoşa yonca kavşağının da yakında açılacağını söyleyen Üstel, 20 Temmuz'da ülkeyi ziyaret edecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte iki etap şeklinde yapılacak toplam 640 yataklı bir hastanenin temelinin Lefkoşa’da atılacağını ve Güzelyurt Hastanesi’nin 15 Kasım'da bitirileceğini kaydetti.

E-Devlet' projesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle yakında hizmete gireceğini ve marketlerde denetim sağlayacak sistemi de kurduklarını söyleyen Başbakan Üstel, Belediyeler Yasası’nda yapılan değişikliğin ardından kaydedilen ilerlemenin ve hizmet artışının açıkça görülebildiğini ifade etti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da eski Tasdik Memurları Yasası’nın işlevini tamamen yitirdiği için, hükümetin istikrarı ve Başbakan Ünal Üstel’in desteğiyle yeni yasanın çıkarıldığını belirtti ve yeni yasa kapsamında atama belgesi almak için törende bulunanları tebrik etti.

Bu yasayla birlikte, Muhasebe Denetim Yasası’nın da hayat bulduğunu, Maliye Bakanlığı bünyesinde Tasdik Memurluğu Birimi kurulduğunu ve tüm tasdik memurlarının etkin ve fiili olarak denetleneceğini vurgulayan Berova, 2006 yılından beri bekleyen Sigortacılık Yasası’nın da geçen hafta tamamlayarak Meclis Genel Kurulu’ndan geçirildiğini hatırlattı.

-Hüdaverdi

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Tasdik Memurluğu Değerlendirme Komisyonu Başkanı Saadet Hüdaverdi de 2 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giren Tasdik Memurları Yasasının içeriğini anlatarak, tasdik memurluğu görevinin anlam ve önemine değindi.

KKTC olarak, gelişen ve değişen dünya düzeni içerisinde yer alırken hedeflerinin dijital dönüşümü tüm sektörlerde uygulamak ve ekonomiye yansıtmak olduğunu kaydeden Hüdaverdi, bu hedefler doğrultusunda tasdik memurlarına bağlı işlemlerde uygulanacak dijital dönüşüm sayesinde e-arşiv sistemine geçileceğini belirtti.

-Şişman

Tasdik Memurları Derneği Başkanı Hüseyin Şişman ise, tasdik memuru adaylarını tebrik ederek kendilerine verilecek mührün önemine vurgu yaptı.