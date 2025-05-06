Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar, anma töreninde yaptığı konuşmada, Ahmet Sami Topcan’ın başarılı bir mücadele, devlet ve spor adamı olduğunu belirterek, rahmet ve minnetle andı.

Tatar, 1934 yılında Kıbrıslı Türklerin de kurucusu olduğu Kıbrıs Futbol Federasyonu’nda, Rumların, Türk futbol takımlarını dışlamasının ardından 1955 yılında Ahmet Sami Topcan başkanlığında oluşturulan Kıbrıs Türk Spor Teşkilatı Geçici Komisyonu’nun kararıyla, önce Kıbrıs Türk Spor Teşkilatı’nın, 1959'da ise teşkilatın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu adını aldığını anlattı.

Ahmet Sami Topcan’ın, bir sembol ve mücadele insanı olduğunu ifade eden Tatar, 1955 yılında Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Federasyonu’ndan ayrılırken, Topcan’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan önce Kıbrıs’ta iki eşit ayrı halk ve demokrasi olduğunu vurguladığını kaydetti.

Kıbrıs’taki iki eşit egemen halktan birisi olan Kıbrıs Türkü'ne sporda uygulanan insan haklarına aykırı haksız ambargo ve kısıtlamaya işaret eden Tatar, spor federasyonlarına sahip çıkılması ve spor yapılmasının önemine dikkat çekti.

Rum Lider Nikos Hristodulidis ile ara bölgede yaptığı görüşmede Kıbrıs Türküne uygulanan haksız ambargoya bir kez daha dikkati çeken Tatar, “Mücadelemiz ve fedakârlıklarımız sürüyor. Rum’a teslim olacak değiliz. Kıbrıs Türk halkı olarak ayrı kültürümüzle ve sporumuzla varız. Dünya bir gün ambargoyu kaldıracak. Bunları Ahmet Sami Topcan’ın huzurunda bir kez daha dile getiriyorum” dedi.