Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gençlik Gücü Spor Kulübü ve Türkiye Tavşanlı Erdem Spor Kulübü Koordinatörleri ile altyapı futbolcularını kabul ederek, görüştü.

Kabulde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sporun gençler için oldukça önemli olduğunu belirterek, bu bağlamda yürütülen tüm faaliyetleri desteklediğini vurguladı.

Sporun her alanında birçok antrenör olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerimizin spor alanındaki çalışmalarını desteklemenin KKTC'nin bir zenginliği olduğunu bertti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor alanında uluslararası izolasyonların ve engellemelerin olduğunu kaydederek, buna rağmen Kıbrıs Türk gençliğinin birçok başarıya imza attığını vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yarışmalara katılarak, başarı elde eden sporcuların, kendi bayrağıyla yarışlarda yer almasının en büyük temennisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu konudaki mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında adada bulunan heyet; kulüpleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bilgi aktarımında bulundu.