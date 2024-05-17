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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’a yeni siyaseti anlattıklarını ve müzakere masasına hangi şartlarda oturacaklarını söylediğini belirten Tatar, ‘ben bir şey almadan masaya oturmayacağım, Türkiye’de yanımda’ ifadelerini kullandı.

Tatar, şunları söyledi:

Bizim ülkemiz hem demokratiktir, hem laiktir. Biz bir hukuk devletiyiz. Her türlü organı ile KKTC bir devlettir. KKTC’yi Türkiye’nin tanıması şu an yeter. Diğer devletler de yavaş yavaş tanıyacak. Ambargo var, direkt uçuş yok. Spor da bile benim sporcularımı Rumlar engelliyor. Güney’in önümüzü kesme gayretleri arttı. İslam İşbirliği Teşkilatı’na bile yazı yazdılar. Bu şartlarda biz eşit egemen iki devlet diyoruz. Bayan Holguin’e söyledik. Direkt uçuş, direkt ticaret ve amborgaların hafifletilmesi. Bir şey yapın ki egemenliğimizin kabul gördüğünü anlaylım. Ben bir şey almadan o masaya oturmayacağım.