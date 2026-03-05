Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Orta Doğu’da İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşın bölgenin ne kadar hassas bir güvenlik ortamında bulunduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin ve bölgenin daha büyük bir çatışma ihtimaliyle karşı karşıya kalmasının Kıbrıs meselesinin gerçeklerinin de yeniden ve açık biçimde görülmesini sağladığını ifade etti.

Tatar yaptığı açıklamada, adada egemen statüye sahip İngiliz üslerinin bölgesel askeri operasyonlar açısından kullanılabildiği bir ortamda, yaklaşık elli yıldır kendi devlet yapısı ile varlığını sürdüren Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve uluslararası statüsünün yok sayılmasının büyük bir çelişki ve açık bir çifte standart olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının kendi iradesiyle kurduğu ve yaşattığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında varlığını, güvenliğini ve siyasi iradesini temsil ettiğini kaydeden Tatar, gelinen noktada adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün yolunun Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinden geçtiğini dile getirdi.

Tatar açıklamasında ayrıca Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca olduğu gibi bugün de kendi iradesine, devletine ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğine güvendiğini belirterek, “Bu bilinçle devletimize sahip çıkarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tatar mesajında Ramazan ayına da değinerek, mübarek Ramazan ayının başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.