KKTC Başbakanlık Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu, KKTC e-Devlet mobil uygulamasının 5 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, uygulamanın vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve güvenli şekilde erişebilmesi için geliştirilmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, dijital dönüşüm sürecinde uygulamayı indirerek güvenen tüm kullanıcılara teşekkür edilerek, hedefin teknoloji kullanarak kamu hizmetlerini herkes için daha erişilebilir hale getirmek olduğu vurgulandı.