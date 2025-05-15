Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde yer alan kabulde konuşan Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, Engelliler Haftası dolayısıyla nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, sosyal ve ekonomik olarak taleplerini içeren dosyayı Tatar’a takdim etti.

Engelli Dairesi kurulmasının şart olduğunu ifade eden Yücetürk, istihdam konusunda da gerekli adımların atılmasını beklediklerini belirtti.

Engelsiz Yaşam Evi’nin de arzu ettiklerini noktada olmadığını belirten Yücetürk, esas amacın yaşam boyu yatılı hizmet olduğunu anlattı. Yücetürk, engellilerin, ulaşım, sosyal yardım, yasa, taleplerini sıraladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, devletin yeni simgesi olan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde Federasyon yetkililerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tatar, her zaman engelli bireylere önem verdiğini, dertlerinin sıkıntılarının kendi sıkıntıları dertleri olduğunu ifade ederek, devlet olarak görevlerinin engelli bireylerin mutlu bir yaşam sürdürmesi olduğunu kaydetti.

İstihdamın yasaların ön gördüğü şekilde yapılması gerektiğini, yasal, sosyal yaşam, ekonomik yaşam koşullarının korunması gerektiğini ifade eden Tatar, engelli bireylere devletin her alanda destek verdiğini söyledi.

Öğretmenlerin de desteğine fedakarlığına teşekkür eden Tatar, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için devlet olarak çalıştıklarını anlattı.

Tatar, ülkede 6 bin 500 civarı engelli olduğunu ve aileleri ile birlikte 30 bine ulaşan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını, imkanlar dahilinde de sorunları çözmek için yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti.