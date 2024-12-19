Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Miss Kuzey Kıbrıs 2024 yarışması birincisi Ece Kurt, ikincisi Sevgen Polat, üçüncüsü Birgül Saraçoğlu ile Bay Kuzey Kıbrıs 2024 yarışması ikincisi Hüseyin Aysan ve üçüncüsü İsmail Sağlamer, Günkut Ajansı kurucusu Bülent Günkut ile birlikte Cumhurbaşkanı Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, her yıl düzenlenen organizasyona büyük emek verildiğini belirterek, yarışmayı kazananların en iyi şekilde KKTC’yi temsil edeceklerine inanç belirtti.