Rum Yönetiminin buna yanaşmadığını çünkü tek devlet olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni gördüğünü ifade eden Tatar, “KKTC’yi ortadan kaldırmak ve Kıbrıs Türkü’nü bu cumhuriyete yama yapmak istiyorlar” diye konuştu.

Eşit egemen iki devletin kabulü ile görüşme masasına oturacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim yeni siyasetimiz KKTC’nin eşit egemen bir devlet olarak kabulüdür. Anavatan da bu konuda en büyük destekçimizdir” vurgusu yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), mevcut doğal kaynakların daha verimli kullanılması yanında yenilikçi enerji teknolojileri ile enerji kaynaklarının durumunu değerlendirmek amacı ile İTÜ Kuzey Kıbrıs ev sahipliğinde “Doğal Kaynaklarda Verimlilik ve Alternatif Enerji Çözümleri Çalıştayı” düzenledi. İki gün sürecek çalıştay bugün başladı.

Grand Pasha Lefkoşa Otel’de yer alan çalıştayın açılışında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkiye Bilimler Akademisi tanıtım filmi gösterildi. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın mesajı da okundu.

-Kınacı

İTÜ KKTC Rektörü Cumali Kınacı açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Hedeflerinin bundan sonra da KKTC’de arge faaliyetlerini arttırmak olduğunun altını çizen Kınacı, ülkede yaşanan önemli problemlere çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

-Şeker

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, Türkiye’de yaşanan deprem felaketine değinerek, acıların ve sevinçlerin paylaşıldıkça azalıp arttığını kaydetti.

Yaraların el birliği ile sarılacağını söyleyen Şeker, uzmanlar tarafından yapılan uyarıların da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

-Feyzioğlu

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, devlet olarak önem verdikleri bir çalıştayda bulunduğunu kaydederek, TÜBA ve İTÜ’nün çok değerli ilim ve bilim kurumu olduğunu vurguladı.

KKTC’de de çok ciddi bir akademik potansiyel olduğunu ifade eden Feyzioğlu, bunun işlenmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Feyzioğlu, KKTC’de yapılması gerekenleri de sıraladı ve “Sorunları kamu yararını nasıl sağlarız ilkesinden çözmeye var mıyız yok muyuz” diyerek, zamana göre, toplumun gelişen ve değişen ihtiyaçlarına göre kuralların değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Metin Feyzioğlu, Türkiye ve KKTC’nin omuz omuza ortak hedeflere yürümeye devam edeceğini söyledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, bu önemli toplantıyı düzenleyenler teşekkür ederek, uluslararası toplantılarda da söylediği gibi ülke yararına olan şeylerin akıl yolu ile yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

“Biz Kıbrıs’ta eşit statümüzün kabulü olmadan Kıbrıs konusundaki görüşme masasına oturmayacağız dedik. Anavatan Türkiye de buna tam destek verdi” diyen Tatar, ancak ortak projelerde birlikte çalışmaya karşı olmadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’ın, KKTC’yi tanımamakta ısrarcı olmasının her iki tarafın da çıkarına olacak projelere sırt çevirmesine neden olduğunu vurgulayarak, Türkiye’den KKTC’ye asrın projesi ile taşınan suyu Güney Kıbrıs ile paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

-“Kıbrıs Türkü’nü yama yapmak istiyor”

Tatar, “Biz bu suyu Güneyle de paylaşabileceğimizi söyledik. Eşit egemen iki devletin iş birliği ile ada etrafındaki doğal kaynaklar da paylaşılabilir. Ancak Güney, tek devlet var ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ diyor ve KKTC’yi ortadan kaldırarak, Kıbrıs Türkü’nü bu cumhuriyete yama yapmak istiyor” dedi.

Konuşmaların ardından TÜBA Başkanı Şeker, Cumhurbaşkanı Tatar ve Büyükelçi Feyzioğlu’na kitap takdim etti. Daha sonra da anı fotoğrafı çekildi.

İki gün sürecek olan çalıştayın ilk gününde, “İklim Değişikliği Çerçevesinde KKTC Su Yönetimi” ile ilgili sunumlar yapıldı. İkinci gün ise, “Alternatif Enerji Kaynakları ve Doğal Gaz Lojistiği” hakkında sunumlar yapılacak.

Çalıştayın sonunda hazırlanacak raporun, ülkenin bu konudaki politika ve uygulamalarına katkı yapması bekleniyor.