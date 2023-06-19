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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Biz şu anda Kıbrıs'ta yeni siyasetin öncüleriyiz. Federal çözüm modelini bir tarafta bıraktık. Yeni siyaset dedik, Kıbrıs'ta iki egemen devlet dedik. KKTC bu anlayışla yeni bir gelişim ve dönüşüme girmiştir.

-KKTC'yi ekonomik olarak geliştirmeli ve güçlendirmeliyiz. Refahı sağlamalıyız.

-Kablo ile elektrik yeni bir müjdedir. Bu güneş enerjisinin de önünü açacaktır. Daha temiz, daha ekonomik bir yöntemdir bu. Çift yönlü kablo ile bunları gerçekleştireceğiz. Sayın Erdoğan'da buna tam destek vermiştir. Yakın gelecekte önemli adımlar atılacaktır. Ülkemizde Asrın Projesinden sonra, kablo ile elektrikle yeni bir dönem başlayacaktır.

-Maraş açılımı ile Gazimağusa'da da önemli gelişimler oldu. Maraş'ı ziyaret edenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Sosyal konut ve yeni hastane projesi, duble yollar, bunlar ülkemize hep yeni bir ivme kazandıracaktır.

-Sizlerin tecrübesi ekonomik dönüşümüze ciddi katkılar yapacaktır