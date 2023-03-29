Son dakika haberi... Londra'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a protesto girişimi gerçekleştirildi. Tatar A Haber'de konuya dair açıklamalarda bulundu.

Tatar, "Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm sloganıyla önümüzü kestiler" ifadelerini kullandı.

"TAM BİR REZALET"

Olayı 'tam bir rezalet' olarak yorumlayan Tatar, şunları kaydetti:

Kıbrıs'ta bunlarla nasıl barış sağlayacağız. Hep kuşkularımız vardı. Bir kez daha gördük. Bir Cumhurbaşkanı'nın bir üniversitede konferans vermesinden daha normal ne olabilir? Bunu bile hazmedemediler. Gerçekten çok çirkindi.