GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de katıldığı programda UBP kurultayı ile ilgili konuştu, önemli mesajlar verdi.

“UBP kurultayını tamamladıktan sonra eksisi gibi bütünleşebilmeli" diyen Tatar, şunları söyledi:

"Her dönem bazı kırılganlıklar da oluyor. Umutsuz değilim. Herkesi sağduyuya davet ediyorum. Siyasette her şeye hazırlıklı olmak lazım. Haksızlık da yapılabilir, her şeye göğüs gerilmesi lazım. Ben tüm adaylara başarılar diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çiğdem Aydın’ın ‘haksızlıkta kimi kastediyorsunuz?’ sorusu üzerine ‘o kendini biliyor’ yanıtını verdi.

“Her türlü şeye hazırlıklı olman gerek” diyen Tatar, “Haksızlığa karşı direnebilmek de bir gerektir. Haksızlıkla karşı karşıya kalabilirsin. Her zaman hakkını alacaksın diye bir şey yok. Böyle süreçleri de yönetmek gerek” ifadelerini kullandı.

Tatar: UBP kurultay ardından toparlayıp, gücüne kavuşacaktır

“Ankara’nın müdahalesi” iddiaları üzerine de konuşan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin kurultaydan güçlü bir şekilde çıkacağına inandığını kaydetti.

Tatar, konuyla ilgili şunları söyledi:

“UBP kurultayını tamamlayıp bu kurultaydan güçlü çıkacaktır. Çok sayılı aday, kaç aday tartışma konusu. Bu parçalanmayı ve bölünmeyi getirebilir. Herkesin demokratik hakkıdır. Mesajlara göre değerlendirilir. Bugün 21 bin 800 üyesi var UBP’nin, bu kurultaya 12-13 bin kişi gidebilir. İrade ortaya çıkacaktır. Herkes de buna saygı duyacaktır. UBP kurultay ardından toparlayıp, gücüne kavuşacaktır.