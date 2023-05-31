Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının huzur içerisinde yoluna devam edeceğini belirtti, "Milli siyaset açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesi önemliydi." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de, KKTC’nin tanınması için yaptığı çağrıyı hatırlatarak, "Dünyanın gözünün içine baka baka Kıbrıs Türklerine uygulanmakta olan bütün bu ambargoların bir zulüm niteliğinde olduğunu, bunun hiç onların prensiplerine yakışmadığı çelişki arz ettiğini ve KKTC’nin artık tanınma zamanının geldiğini orada bunu söylemesi bizim için tarihi konuşmaydı." diye konuştu.

Tatar, KKTC’nin Türk Devlet Teşkilatında gözlemci üye statüsüne Erdoğan’ın çabasıyla sahip olduğunun altını çizerek, "Özbekistan’da Türk Devletleri Teşkilatı’na bizlerin gözlemci statüsünde üye olabilmemiz için gösterdiği gayret, ortaya koyduğu irade ve bizi oraya kabul ettirebilmesi bütün uluslararası camianın tepkisine rağmen orada bu ağırlığını kişisel karizmasını koyarak bunları başarması Kıbrıs Türk halkının gönlünde taht kurmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber