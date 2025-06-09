Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada geçmişte çok acılar çeken Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesi sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güven içinde yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiklerin, Kıbrıs Barış Harekatı’nda mücahitlerle buluşarak destan yazdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanılan zorluklara rağmen, Kıbrıs Türk Halkının Türkiye'nin de desteği ile ileriye yürüdüğünü vurguladı. Kıbrıs Türkünün uğradığı büyük haksızlıklara değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her şeye rağmen, Şehit ve gazilerin verdiği mücadeleler sonucu Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne, bağımsızlığına ve devletine kavuştuğunu anlattı ve "Onları ne unuturuz, ne de unuttururuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, devlet olarak gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şehit aileleri Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü siyaseti desteklediklerini söyledi.