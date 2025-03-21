Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yazılı bir kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayımladığı yazılı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Nevruz Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşamanın mutluluğunu ve heyecanını paylaşıyoruz. Bu özel gün, baharın gelişiyle doğanın yeniden canlanışını simgelerken, aynı zamanda birlik, beraberlik ve umut dolu bir geleceği müjdelemektedir.

Nevruz, kültürümüze ve tarihimize ışık tutan özel bir bayram olup, toplumsal dayanışmamızı güçlendiren önemli bir gelenektir. Bu vesileyle, halkımızın daha aydınlık yarınlara ulaşması için gösterdiğimiz çabalarda yanımızda olduğunu bilmek, bizlere güç vermektedir.

Nevruz'un barış, kardeşlik ve dostluk duygularını ülkemizin her köşesine yayması dileğiyle, tüm vatandaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm Türkiye Halkı'nın ve Türk Dünyası'nın Nevruz Bayramını en içten dileklerimle kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gelecek temenni ederim."