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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Lefkoşa Concorde Otel’de “Kıbrıs’ta Çözümün Anahtarı: Eşit Egemen İki Devlet” paneli düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın panelin açılışında konuştu, önemli açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

-Kıbrıs’ta egemenlik hakkımızla varız. Bugünün değerini çok iyi bilmek lazım. Halkımızın süreci çok iyi değerlendirmesi gerekir.

- Yaptığımız anketlerde, iki devletliliğe halkımızın desteğini görüyoruz. Milli siyasetimizin tanıtımında halkımızın desteği ile beraber yürüyoruz.

-Guterres’in öncülüğünde toplantılar yapıldı, gayrı resmi toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda Haspolat ve Akıncılar Kapılarının açılması, Ara bölgede yeni enerji yatırımları, mayınların temizlenmesi, gençlerin bir araya gelmesi için konuşmalar yapıldı.

- Temmuz’da benzer bir toplantı olacak, biz kendi devletimizle orada olacağız. KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkacağız. Asla devletimizden vazgeçmeyeceğiz.

-İzolasyonlar kalkmalı, ambargolar kalkmalı.

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