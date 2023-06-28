Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası diplomatik girişimlerde artık egemenlik temelinde, eşit, hak ve hukukun teyidiyle bir müzakere sürecine geçilebileceğini ifade ederek, KKTC’nin güçlenmesi, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği refahı bulabilmesi ve müreffeh yarınları yakalayabilmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bayramlaşma öncesinde basına yaptığı açıklamada, halkın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerinin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. Herkese, huzur, sağlık, sıhhat ve güzellikler dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının eski bayramlarına değindi.

TOPLUMSAL BAĞLILIĞI SÜRDÜREBİLMEK ÖNEMLİ

Evrensel değerlerin değişmesiyle eski bayramların yaşanmadığını, akrabalık ilişkilerinin değiştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini, yakın dostluk ilişkilerini, toplumsal bağlılığı sürdürebilmesinin önemine işaret etti.

Özellikle bayramlarda küslüklerin unutulması, hoşgörü, muhabbet ve sevginin paylaşılmasına gayret edilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybedenler, Şampiyon Meleklerimiz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki on binlerce insana Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu olayın, bu acının unutulmasının mümkün olmadığını belirterek, genç bir vatandaşın dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirerek, hayatın acısı ve güzellikleriyle devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs’ta büyük bir mücadele içinde olunduğuna işaret ederek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi arından ülkeyi ziyaretine değindi.

“KKTC BU COĞRAFYADA DOĞU AKDENİZ VE MAVİ VATANDA SONUNA KADAR TÜRKİYE TARAFINDAN SAHİPLENİLECEK”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde verdiği mesajda Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bu coğrafyada Doğu Akdeniz ve mavi vatanda sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti tarafından sahiplenileceğini vurguladı.

Uluslararası diplomatik girişimlerde artık egemenlik temelinde, eşit, hak ve hukukun teyidiyle bir müzakere sürecine geçilebileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin güçlenmesi, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği refahı bulabilmesi, müreffeh yarınları yakalayabilmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Bunun gerçekleşebilmesi için büyük projelere devam etmek ve bunları gerçekleştirmek için çok önemli çalışmalar yapacaklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da ziyaretiyle daha detaylı çalışmalara bütün projelerin yürürlükte olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, asrın projesi olarak nitelendirilen su projesinin hayat bulduğunu, şimdi suyun tarımsal faaliyetlerde kullanılabilmesi için projelerin devam ettiğini, 20 Temmuz’da yeni havalimanın açılması için çalışıldığını, Ercan Havalimanı yeni terminal binasının hayata girmesiyle şu andaki kapasitesinin 6 katı büyüklüğünde yeni bir havalimanına ve şu anda 2 milyon yolcuyu ağırlayabiliyorken, bu sayının 10 milyona kadar çıkabileceğini anlattı.

Havalimanın açılmasıyla KKTC turizminin, ticareti ve ekonomisinin de gelişeceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sıkıntıların olduğunu, döviz kurur ve hayat pahalılığına bakıldığında bunların açıkça görüldüğüne değindi.

“3,5 YIL VARKEN BÜTÜN ÜLKEYİ ERKEN GENEL SEÇİME GÖTÜRMEK DOĞRU OLMAYACAKTIR”

25 Haziran’da yapılan ara seçim hakkında da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, halk ve kendilerinin bazı mesajlar aldıklarını, seçime katılımın düşük olmasının siyaset kurumuna bir tepki olabileceğini kaydetti.

“Vatandaşların bir milletvekili için bizi sandıklara taşıyamazsınız” dediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Anayasası’na göre, 1 yıl içinde erken genel seçim kararı alınmazsa bu ara seçimin yapılması gerektiğini anlattı.

Seçimden herkesin dersini aldığını, meclisteki aritmetiğe etkisi olmasa da seçimin Anayasa gereği olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, daha 3,5 yıl varken bütün ülkeyi erken genel seçime götürmenin doğru olmayacağı kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Önümüzdeki süreçte toparlayıp icraat yapmak, projelerin hayat bulmasıyla çevrenin geliştirilmesi, korunması, enerji meselelerinde kablola elektriğin gündeme gelip hayat bulmasıyla yine KKTC’ye çağ atlatacak bir projeyi kazanmanın önemine işaret etti.

Tüm projelerin hayata geçirilmesiyle KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir Tük devleti olduğu gibi cazibe merkezi de olabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının öyle bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.