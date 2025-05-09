Türk Devletler Teşkilatı’nda yerini alan KKTC’nin iki devletli siyasetle yoluna devam ettiğini, gençlerin bu topraklarda bağımsız, özgür, onurlu yaşaması için KKTC’nin tanınması gerektiğini kaydeden Tatar, bu yolda mücadelenin süreceğini vurguladı.

Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi’nin birlikte düzenlediği ‘Ulu önder Haydar Aliyev: Geçmişten, Geleceğe Liderlik ve Vizyon’ konulu konferans Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Konferans, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile Azerbaycan Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Haydar Aliyev belgeselinin gösterimiyle süren konferansta daha sonra konuşmalara geçildi.

-Tatar

Konferansta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan ile KKTC arasındaki kadim bağları güçlendiren böylesi etkinliklerin gençlerin geçmişte yaşananları birinci ağızdan dinlemesine de vesile olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan ile KKTC arasındaki bağların giderek güçlendiğine işaret ederek, son zamanlarda İlham Aliyev’in cesaretli adımları ile kurulan münasebetlerin tarihi anlam taşıdığını söyledi.

İlham Aliyev’in kendisini iki kez resmi konutunda kabul ettiğini anımsatan Tatar, Aliyev’in KKTC’nin mücadelesine ve bağımsızlığına tam destek olduğunu vurguladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli siyasetin devam etmesi, KKTC’nin Türk dünyasındaki yerini sağlamlaştırması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tatar, KKTC’nin Azerbaycan’ın desteğiyle Türk Devletler Teşkilatı’nda gözlemci üye olduğunu anımsatarak, diğer Türk devletlerinin AB ile münasebetlerinde yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı ortaya çıkan durumun telafisinin söz konusu olduğunu belirtti.

Haydar Aliyev’in liderlik vasıflarına, cesaretine, vizyonuna ve tecrübesine dikkat çekerek, yapılanların Türk dünyası için çok önemli olduğunu kaydeden Tatar, Aliyev’in Kıbrıs’ın Türk dünyası için önemini de görmüş bir lider olduğunu söyledi.

Tatar, Haydar Aliyev’i rahmet ve minnetle andığını de ifade etti.

KKTC’nin Türk dünyasının en güneyinde yer alan ve Akdeniz’e açılan bir kapı olduğunu belirten Tatar, “Türk dünyası ile ilişkilerimizi geliştirmek, ekonomik yapımızı sağlamlaştırmak ve geleceğe yürümek zorundayız’ dedi.

Türk Devletler Teşkilatı’nda yerini alan KKTC’nin iki devletli siyasetle yoluna devam ettiğini ve gençlerin bu topraklarda bağımsız, özgür, onurlu yaşaması için KKTC’nin tanınması gerektiğini kaydeden Tatar, bu yolda mücadelenin süreceğini söyledi.

“Güney Kıbrıs bizleri sindirmek için her türlü insanlık dışı ve kural dışı hareketi yapma noktasında acımasızdır” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Buna karşılık birlik beraberlik içinde Türk dünyası desteğiyle KKTC’yi sonsuza kadar yaşatmak, ekonomimizi ve refahımızı güçlendirmek, uluslararası temaslar ve hukuk yoluyla bu saldırılara karşı direnmek ve geçmişte olduğu gibi karşı tarafı gerektiğinde tuş etmek zorundayız.”

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Azerbaycan’ın bağımsızlık yolunda geçtiği süreçleri yakından takip etme şansı bulduğunu ifade ederek, Azerbaycan’ın Türk dünyasının parlayan yıldızı olduğunu vurguladı.

Arıklı, Haydar Aliyev’in yaptığı stratejik hamlelerle bugünkü Azerbaycan’ın temelini attığını kaydederek, önümüzdeki süreçte İpek Yolu projesinin hayata geçirilmesiyle Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin stratejik üstünlüğünün tartışılmaz bir noktaya geleceğini belirtti.

- Yükselen

Konferansta ilk söz alan LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Haydar Aliyev’in sadece Azerbaycan halkında değil, Türk dünyası tarihinde de derin izler bırakan bir lider olduğunu kaydetti.

Yükselen, hayatının her safhasını milletine adayan Aliyev’in siyasi zekası, vizyonu, kararlılığı ile dünyaya örnek olduğunu söyledi.

- Hasanoğlu

Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu da Haydar Aliyev’in bugünkü modern Azerbaycan’ın mimarı olduğuna dikkati çekti.

Hasanoğlu, Aliyev’in vizyonunun KKTC ile olan ilşkilerin nasıl geliştirileceğinin ana hatlarını oluşturduğunu ifade etti.

-Nurullayev

Azerbaycan Milletvekili Razi Nurullayev de Azerbaycan’ın Türk birliğinin daha da güçlenmesi için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Nurullayev, Azerbaycan’ın KKTC’nin de daha da gelişmesini istediğini ve Türk devletlerinin birlik ve beraberliği için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini belirtti.

-Rahimzade

Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Vugar Rahimzade de Azerbaycan’ın bugünlere gelmesinin Haydar Aliyev sayesinde olduğunun altını çizerek, Aliyev’in, Türk dünyasının güçlenmesini isteyen bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Rahimzade, bu yüzden Türk Devletler Teşkilatı’nın büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından konferans plaket taktimi ve toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.