Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 453’ncü kuruluş yıldönümü ve Kıbrıs Türk halkına devredilişinin 68’nci yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Atalarımızın bizlere en büyük mirası olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni korumak ve yaşatmak en büyük görevlerimizden biridir.” dedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs’ta Türk varlığının teminatı ve en önemli simgelerinden biri olduğunu kaydeden Tatar, “Kıbrıs’ın 1571 yılında fethinden hemen sonra kurulmuş olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Kıbrıs’a Türklük mührü vurulurken, halkımızın sosyal ve ekonomik alanlarda kalkınması ile iyilik, yardımlaşma ve dayanışmanın gelişip, kökleşmesinin de ilk adımları atılmıştır. Atalarımız mallarını vakfederken, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, daha da güçlenerek bugünlere ulaşmıştır.” dedi.

Vakfın en değerli mülklerin İngiliz döneminde Rumlara devredildiğini de anımsatan Tatar, şunları kaydetti: “İngiliz Sömürge Yönetimi’nin 1878 yılında başlaması ile birlikte Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin en değerli mülkleri haksız ve yasa dışı şekilde Rumlara devredilirken, 1914 yılında da Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yönetimine el konuldu. Özgürlük ve bağımsızlık liderlerimizden Dr. Fazıl Küçük’ün önderliğinde başlatılan ve yıllarca devam eden mücadele sonrasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi 15 Nisan 1956 tarihinde Kıbrıs Türk halkına devredildi.”

Tatar, Kıbrıs’ta Türk varlığının en önemli kurumlarından olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 453’ncü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk halkına devredilişinin 68’nci yıldönümünü kutlarken, kuruluşunda ve Kıbrıs Türk halkına devredilmesinde fedakarlık ve hizmetleri bulunanları rahmetle andı.