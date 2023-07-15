Türkiye’de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimde hayatını kaybedenler Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında bu sabah Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, GKK Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı Albay Zafer Koca, ve diğer yetkililer katıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla saat 09.00’da başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu konuşma yaptı. Din görevlisi tarafından şehitler için dua okunduktan sonra şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. 15 Temmuz şehitleri için oluşturulan zeytin fidanlığı da gezildi.

-Tatar: “15 Temmuz tarihte kara bir leke olarak kalacak…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı güçler tarafından desteklenen FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’da demokrasi ve halk iradesini çiğneyerek Türkiye Cumhuriyeti’ni parçalayıp bölmek, başkalarının esareti ve tahakkümü altına sokmak için beklenmedik şekilde bir darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

15 Temmuz’un tarihte kara bir leke olarak kalacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının o gece Türkiye’deki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin kahraman müdahalesiyle kalkışmanın bastırıldığın kaydeden Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yapılan saldırıyı da hatırlattı.

Sokağa çıkan, tankların altında çiğnenme riskine karşı kahramanlık gösteren 15 Temmuz şehitlerine rahmet dilediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “15 Temmuz’da yaşananlar bu coğrafyada güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti’nin bizlerin varlığı ve bekası için ne kadar önemli olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Tatar, “FETÖ başarılı olsaydı, 15 Temmuz akşamı Rum-Yunan ikilisinin Yunan bayrağını Girne’ye dikmeye hazır olduğunu işitiyorduk. Endişemiz büyüktü ama Türk milleti bunun da üstesinden geldi. Bunun mutluğu içindeydik…. ” dedi.

-“Her zaman demokrasiden, halk iradesinden yanayız”

Kıbrıs’ta her zaman demokrasiden, halk iradesinden yana olduklarını vurgulayan Tatar, “Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda bağımsız ve özgür şekilde yaşayabilmesi biz de çok şehitler verdik….” dedi.

15 Temmuz’un Kıbrıs’taki Yunan darbesinin de yıl dönümü olduğunu anımsatan Tatar, “15 Temmuz Kıbrıs Türk halkının tarihinde önemli bir tarihtir… ” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974’ün 49’uncu yıl dönümünün yaklaştığını da anımsatarak, Kıbrıs’ta iki egemen eşit devlet ve eşit statünün teyidiyle yeni bir sürece girilebileceğini vurguladı.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkı bağımsızdır, özgürdür, varlığını kendi devletiyle sürdürecektir. Bütün bunlar bize güç vermektedir” dedi.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını tamamladığını da ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye’nin yeni yüzyılında inşallah Türk milletinin başarıları KKTC’ye de yansıyacak. Bizler de geleceğe umutla bakacağız” dedi.

Vatanı uğruna hayatını kaybedenlere rahmet dileyen, gazilere şükranlarını ileten Tatar, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkür etti.

-Feyzioğlu: “15 Temmuz’da verilen mücadele yakın tarihin en önemli direniş destanlarından biridir…”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi için yedi yıl önce bugün verilen mücadelenin yakın tarihin en önemli direniş destanlarından olduğunu kaydetti.

Milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırıldığını belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Türk milleti, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıkmıştır. Karanlık emelleri uğruna sinsice çalışan bir terör örgütü olan FETÖ’nün gerçek yüzünün ortaya çıktığı bu tarihte, Türk halkı, meşru seçimler üzerinde başka hiçbir güç tanımadığını, milli iradeye sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir.”

FETÖ’ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, aziz Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin eşi görülmemiş bir mücadele verdiğini, bu mücadele sayesinde Türkiye Yüzyılı'nın temellerinin atıldığını belirten Feyzioğlu, “Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olmasını sağlayacak olan da milletimizin kahramanca mücadelesi ve azmi olacak” dedi.

-“Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha büyük önem kazandı”

Aziz şehitleri anmak ve gazilere sevgi ve minnetlerini ifade etmek için “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında Boğaz Şehitliği’nde bir araya geldiklerini belirten Feyzioğlu, şunları da söyledi:

“Hain darbe teşebbüsünün üzerinden geçen yedi yılda, devletimizin temel önceliklerinden biri: yurt içinde ve yurt dışında FETÖ’yle mücadele olmuştur. Yurt içinde, öncelikle 15 Temmuz sorumlusu teröristlerin, hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde, adalet önünde hesap vermeleri sağlanmıştır. Bu süreçte, Türkiye’deki ana omurgasını kaybeden örgüt, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha büyük önem kazanmıştır. Yeni nesil bir terör örgütü olarak nitelendirilebilecek FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de bir güvenlik riski yaratmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere diğer ülkelerde FETÖ’ye karşı oluşan farkındalık, söz konusu ülkeler tarafından bu unsurların faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunu da doğurmuştur.”

-“Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz”

FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çabaların uzun soluklu bir mücadele gerektirdiğini kaydeden TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, “Ülkemiz bu doğrultudaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

3 yıl önce 15 Temmuz’da hayatlarını kaybeden şehitler anısına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın imkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın desteğiyle Boğaz Şehitliği’ndeki alana 251 zeytin fidanı dikildiğini anımsatan Feyzioğlu, fidanların boy verdiğini söyleyerek, “İnşallah milletimizin fedakâr şehitlerini simgeleyen bu fidanların bu toprakları süsleyen ağaçlar olduklarını da göreceğiz” şeklinde konuştu.

TC Lefkoşa Büyükelçi Metin Feyzioğlu, söyle devam etti:

“Bizler için şehitlerimiz ölü değildir. 15 Temmuz’da canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizi Türk ulusu olarak hiçbir zaman unutmayacağız, Onlar hep bizimle birlikte olacaklar. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğruna, 1974 mutlu Barış Harekatı’nda Ada’da ve 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de canlarını feda etmekten çekinmeyen şehit ve gazilerimize olan minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz.”

Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı 15 Temmuz demokrasi şehitlerini ve gazileri saygı ve minnetle andıklarını da belirtti.