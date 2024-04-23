Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ni ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa BüyükElçisi Metin Feyzioğlu, Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) Başkanı Erol Öz, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Çağakan, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler ve Daire Müdürü Turgut Vehbi ve Cumhurbaşkanı Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, brifing sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla Metehan Bölgesi’nde Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi yanında Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesiyle birlikte yaklaşık 400 dönümünden oluşan parkın da yapımının sürdüğünü söyledi.

Yasama ve yürütmenin bir arada olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yürüyüş ve rekreasyon alanları ile halkın sosyal aktivitelerini yapabileceği büyük bir yerleşke ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük bir eser kazandırılacağını vurguladı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan işleri takip edip, gerekli talimatları verdiği için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, yüklenici firmaya da ortaya koyduğu çalışmalar için teşekkürlerini sundu.

Yapılan çalışmanın tanınma yolunda büyük bir proje ve simge olarak ortaya çıktığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün iradesi, bağımsızlığı ve kendi kendini yönetme kabiliyeti açısından dünyaya büyük bir mesaj verildiğine dikkat çekti.

Devlet işleri yürütülürken, aynı zamanda halkın sosyalleşebileceği bir alanın da yaratılmış olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yerleşkenin yapımına onay veren makamlara teşkür etti, yerleşkenin hayırlara vesile olacağına dair inanç belirtti.

Ziyaretin, 104 yıl önce Türkiye Büyük Milllet Meclisi’nin kuruluşu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan’da gerçekleştirilmesinin ayrıca anlamlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ne mutlu bize ki, TBMM kurulduktan 104 yıl sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin devam eden inşaatını geziyoruz. Millet iradesinin burada temsilini görüyoruz. Bu yerleşkede önemli kararlar alınacak ve toplantılar yapılacak” dedi.

Yerleşkenin 15 Kasım 2024 tarihinde KKTC’nin 41’nci kuruluş yıldönümünde bitirilmesinin ve yerleşimin tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmaların yoğunlaştığını ve ayrıntılı projenin başarıyla yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

-Feyzioğlu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kararlı takibi ile muhteşem bir projenin bitmekte olduğunu belirtti.

"Kıbrıs Türk halkı kendilerine yakışan, devletlerine yakışan bir yönetim merkezine kavuşuyor. Yerleşken bitince KKTC vatandaşları cumhurbaşkanlığıyla ve cumhuriyet meclisiyle çok daha iç içe olacaklar" diyen Feyzioğlu, "470 bin metrekarelik bir millet bahçesi, Cumhuriyet Parkı ve hemen kıyısında böyle bir yerleşke aslında KKTC’nin demokrasinin de ne kadar güçlü olduğunun en bariz delilidir." dedi.