Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerine çok önem verdiklerini ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade ederek Cumhurbaşkanlığında kurulan "Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler" komitesiyle de sürekli istişare halinde olduklarını ve projeler ürettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, göreve geldiği günden beridir beş defa İngiltere’yi ziyaret ettiğini ve buradaki vatandaşlarla yerinde sohbet edip sorunlarını ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Özellikle doğrudan uçuşların bulunmamasının zaman açısından sorun teşkil ettiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, oradaki Kıbrıs Türk Diasporası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin katkıları ile bu konunun çözümü adına da girişimler yaptıklarını söyledi.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin seçimlerde oy kullanmaya yönelik de talepleri bulunduğunun bilgisinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, oy kullanma hakkının her KKTC vatandaşının hakkı olduğuna inandığını, bu konu ile hükümetin yakından ilgilendiğini ve kendisinin de takipçisi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin adaya yatırım yapıp birikimlerini burada değerlendirmelerinin de hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük önem taşıdığını söyledi.

Görüşmede konuşan Muhammet Yaşarata ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, dünya genelinde ziyaretlerde bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmaya çalıştığı için teşekkür etti.

Yaşarata ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmaları ve dünya genelinde, özellikle Türk Devletlerinde başlattığı girişimlerle, KKTC'nin tanıtımında liderlik ve öncülük rolünü üstlendiği için kendisine de şükranlarını sundu.

Yaşarata, İngiltere'de yaşayan 300 binden fazla Kıbrıslı Türk bulunduğunu ifade ederek "İngiltere’nin birçok yerinde Belediye Meclis Üyeliklerindeki kazanımlarımız ve son olarak da 250,000 nüfusa sahip Bexley Belediye Başkanı olarak seçilen Sayın Ahmet Durmuş'un başarısı, toplumumuzun ulaştığı önemli konumları simgelemektedir." dedi.

Yaşarata, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'taki seçimlere katılımının sağlanmasına vurgu yaparak, yurt dışında oy kullanma sürecinin kolaylaştırılması ve yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Yaşarata, Ercan Havaalanı'nın genişletilmesine rağmen sınırlı sayıda hava yolunun hizmet verdiği bir durumda, turist, diaspora ve öğrenci taşımacılığını geliştirmek amacıyla özel ve devlet destekli bir havayolu ortaklığı kurma çağrısında bulundu.

Yaşarata konuşmasının devamında "Biz, KKTC'nin geleceğine inanıyor ve bu vizyoner projeye destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ortaklık, KKTC'nin dünya sahnesindeki yerini güçlendirecek ve uzun vadeli ekonomik kalkınmanın yolunu açacaktır.’’ ifadesini kullandı.