GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de, Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu… Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 8 ay olduğunu söyleyerek adaymış gibi çalıştığını ifade etti.

“BİR TAKIM İSTİŞARELER YAPIYORUM”

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve adaylığı hakkında konuşan Tatar, “Cumhurbaşkanlığı makamı bağımsızdır. Dolayısıyla bunu partiler değerlendirecek. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile konuştum. Diğer partiler de pozisyon alıyor. Parti desteği önemlidir. Ama bunun kararını partiler alacak. 4 yıldır yaptığım çalışmalarda doğru politikanın bu olduğunu ve halk desteğinin olduğunu düşünüyorum. Bir takım istişareler yapıyorum. Ersin Tatar geçen seçimdeki oyunu koruyor diye bir anket yayılandı AA’da. Bir takım istişarelerle de kazanır şeklindedir. Bunlar önümüzdeki dönemde istişare edilecek. Daha 8 ay var ve 8 ay siyasette uzun bir süredir. Ben adaymışım gibi çalışıyorum. Gerekli istişareler de yapılıyor. Aday olmak için bir açıklama lazım. Bunun hazırlığı içerisindeyim. Partinin desteği önemli. Ünal bey kendi de dedi. Partimiz içinden çıkma bir arkadaşımızdır dedi. Adaylık onuşunda istiare edeceğiz dedi. Herhalde bana desteklerini verecekler. Daha önce de bu konuyu konuştuk. O da parti içinde kendi değerlendirmelerini ve istişarelerini yapıyor” dedi.

“HER ŞEYİN FATURASINI BANA ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Tatar, “Ben 4 yıldır çalışıyorum. Yıllardır çalışıyorum. Benim şuan söyleyebileceğim son 4 yılı değerlendirdiğimde projelerle, Türkiye ile olan ilişkilerimizle, BM temaslarımızla ve yaptıklarımızla Türkiye’den destek aldım. Eleştirirler ama yaptıklarımızı başardıklarımızı söylemezler. Her şeyin faturasını bana çıkartmaya çalışıyorlar. Erdoğan’ın desteğini alabildi ve tüm dünyaya bu siyaset anlatıldı demiyorlar. Ben tarafsız bir Cumhurbaşkanıyım ama yıllarımı UBP’ye verdim ve UBP’liyim” dedi.

“DOĞAL BİR SEMPATİKLİĞİM VAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 8 ay olduğunu söyleyerek, “Çok erken başlamanın da kimseye hayrı yok. Bir takım yaşanması gerekenler var. Onları da zamanında yaşamak gerekiyor. Ama Biz koşuyoruz” dedi. Yapılan anketlerde CTP genel Başkanı Tufan Erhürman ile yarışı değerlendiren Tatar, “Anketlerde bir nabız var. Bizim de yaptırdığımız anket var. O isimler öne çıkıyor. Son 8 ayda yapılacak konuşmalar, propaganda ve ittifakların başarısı çok önemli. Henüz resmi adaylığım yok. Adaylık kesinleştikten sonra destekler de netleşecek. Bu oyları korumak kolay değil. Sokak benim canımdır. Benim adım nedir? Halk adamıdır. Bu yıllar aldı ve neticede baya bir tanıyanımız oldu. Ben herhangi bir okula gideyim çocuklar bana çok ilgi gösteriyor. Doğal bir sempatikliğim var diye düşünüyorum. Oy hesabıyla bu işi yaparsak tahtaya vururuz. Oyu olmayana da ben seslenirim. Oyu olmayan çok. Ama benim vatandaşımdır benim insanımdır” dedi. Tatar, 8 ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılımla ilgili de beklentilerini söyleyerek, “Geçen seçim yüzde 65-70 arası oldu. Umarım o kadar olur. Hedef yüzde 70 olması lazım katılımın” ifadelerini kullandı.

“ÇIKIP BUNLARIN REKLAMINI YAPMAM”

İç siyasete çok müdahil olmuyor eleştirilerine yanıt veren Tatar, “Anayasal düzene baktığınızda Cumhurbaşkanının görevi dış temaslar ve Kıbrıs meselesidir. Ben şahsen halkla temas ve sıkıntıların çözülmesi için en yapılabilir konusunda görüşüyorum. Bakanlar Kurluna gidip asgari ücret, ekonomi, sağlık konularını konuşmuş bir kişi olarak çıkıp bunların reklamını yapmam. Kararı hükümet alır. Cumhurbaşkanının hükümetin işine karışması doğru değil. Eleştirenler beni yıpratmak istiyor. Bir düzen vardır ve bu düzenin çarkları dönüyor. Bu devlet görevlerini yerine getiriyor. Eksikler konusunda tavsiyeleri söyler desteğimi belirtirim. Ama hükümeti açık bir şekilde eleştirecek halim yok. Bu makamda ancak bu kadarı yapılır” dedi.