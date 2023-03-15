Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.03.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Tatlısu-Kaplıca Anayolu üzerinde, Yusuf GENÇ (E-52) yönetimindeki TND 051 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Tatlısu Çemberine geldiğinde çemberde durmayıp, o esnada güney istikametine doğru çemberi dönmekte olan Ali BEBEK (E-55) yönetimindeki GS 286 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan GS 286 plakalı araç sürücüsü Ali BEBEK, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.