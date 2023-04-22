Tayland'da hava kirliliği günden güne artıyor.

Hava kirliliğinin başlıca nedenleriyse, orman yangınları, araç emisyonları ve fabrikalardan çıkan zehirli gazlar.

Ülkede yıl başından bu yana 2 milyondan fazla kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan tedavi görmek zorunda kaldı.

Halk Sağlığı Departmanı Daimi Sekreteri Dr. Opas Karnkawinpong, hava kirliliğine bağlı olarak yıl başından bu yana 2,4 milyon kişinin tedavi görmek zorunda kaldığı belirterek, "Yalnızca bu hafta 184 bin 465 kişi hastaneye kaldırıldı" dedi.

Karnkawinpong, hastaların özellikle öksürük, solunum zorluğu ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye başvurduğu bilgisini paylaştı.

Bangkok'ta yaşayan bir kadın Reuters'a verdiği demeçte, Maske takmadığımda burnumda bir yanma hissi oluşuyor. Gözlerimin de yandığını hissediyorum" diye konuştu.

Uzmanlar bu hastalıkların yanı sıra ülkede kanser, felç ve kalp krizi riskinin de artmasından endişeli.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2019'da 31 binden fazla kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan hayatını kaybetti.

Bangkok ve ülkenin kuzeyindeki Chiang Mai kenti dünyanın en kirli 10 kenti arasına girdi.

Hava kirliliği sağlık sorunlarının yanı sıra Tayland ekonomisine de olumsuz yansıdı. Ülkede son dönemde turist sayısında yüzde 20 düşüş yaşandı. 2019'da hava kirliliğinin Tayland'a olan ekonomik maliyeti 63 milyar 100 milyon dolar oldu.

Ülkedeki karar alıcılar, tarım ve sanayiden kaynaklanan emisyonları azaltmanın yollarını bulma ihtiyacını tartıştı, ancak eylem için herhangi bir somut adım üzerinde anlaşmaya varamadı.

Yetkililer, şubat ayında hava kirliliği nedeniyle başkent Bangkok'ta halkı evlerinde kalmaları ve evden çalışmaları konusunda uyarmıştı.

İsviçre merkezli hava kalitesi izleme şirketi IQAir'a göre Bangkok, hava kirliliği açısından dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇEN UYGULAMA

Tayland Hükümeti tarafından halkın Hava Kalitesi Endeksi (AQI) derecesini gerçek zamanlı olarak kontrol edebilmesi için bir mobil uygulama da geliştirildi.

'Air4Thai', adlı uygulama anlık hava kalitesini ölçüyor.