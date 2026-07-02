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Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

- Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

Günlerdir etkili olan yağışlar ve artçı depremlerin yol açtığı zorlu koşullarda sürdürülen çalışmalar sonucunda Gil, depremlerden 8 gün sonra enkazdan kurtarıldı.

Çeşitli ülkelerden arama kurtarma ekipleri, 3 gün boyunca açılan dar alandan Gil'e su ve sıvı gıda gönderirken, kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Arama kurtarma ekipleri, La Guaira kasabasında Hernan Alberto Gil Flores'in güvenlik görevlisi olarak çalıştığı alışveriş merkezinin enkazı altında olduğunu 28 Haziran'da tespit etti.

Ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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