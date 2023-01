Dünyanın 'en zengin evcil hayvanlarının' hangileri olduğunu açıklayan All About Cats sitesi, üçüncü sıraya ünlü şarkıcı Taylor Swift'in İskoç cinsi kedisi Olivia Benson'ı yerleştirildi.

İkinci sırada ise tahmini 100 milyon dolar servetiyle 'Nala' adında bir başka kedi yer alıyor. Kedinin adına açılan Instagram hesabının 4.4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Listede birincilik, İtalyan medya şirketi Gunther Corporation'a ait olan ve 500 milyon dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin evcil hayvanı unvanını elinde bulunduran 'VI. Gunther' adlı Alman kurduna verildi.

Kedi Olivia, 2020'de Swift'in Instagram hesabından paylaştığı, kanepede yatarken çekilen fotoğrafının 2 milyondan fazla beğeni almasıyla ünlenmişti.

Bununla birlikte kedinin ismi, Mariska Hargitay'ın Law & Order: Special Victims Unit dizisinde canlandırdığı karakterden geliyor.

Kedi, sahibinin 2014'te yer aldığı Diet Coke reklamlarının yanı sıra birkaç müzik klipte de yer almıştı.

En zengin evcil hayvanlar listesinde Olivia'nın altında 30 milyon dolarla Oprah Winfrey'in köpekleri Sadie, Sunny, Lauren, Layla ve Luke mevcut.