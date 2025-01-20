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Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.

Yetkililer, deprem nedeniyle bir köprünün hasar gördüğünü belirtti.

Tayvan itfaiye yetkilileri, Ada'nın güneyindeki Tainan ilinde çöken bir evden 6 kişinin hafif yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı bildirilmedi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak belirlendi.

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