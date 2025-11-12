Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Ada'nın doğu kıyısındaki Hualien ilinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağış nedeniyle Matai'an Deresi'nde taşma tehlikesi olduğu belirtildi.

Tropik fırtına nedeniyle Ada genelinde tahliye edilen 3 bin 393 kişinin büyük bölümünün dere çevresindeki yerleşimlerin sakinleri olduğu aktarıldı.

Dere boyundaki köprü geçişleri tedbir olarak kapatılırken, çamur ve balçığı temizlemek ve su setlerini güçlendirmek üzere ağır iş makinelerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Set gölünde "kırmızı alarm"

Matai'an Set Gölü'ndeki taşma tehlikesine karşı "kırmızı alarm" ilan edilirken, Ormancılık ve Doğa Koruma Ajansının yerel birimi göldeki su seviyesinin yakından izlendiğini, henüz bir taşma veya setlerde erozyon işareti görülmediğini kaydetti.

Eylülde Süper Tayfun Ragasa'sının bölgede yol açtığı aşırı yağış nedeniyle Matai'an Set Gölü taşmış, yerleşim yerlerini sel basması sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Acil Durum Operasyon Merkezi, Yeni Taipei, Yilan, Hualien, Taitung ve Pingtung illerinde alçak kıyılar ve nehir ağzı bölgeleri için sel uyarıları yayımladı.

Ulaştırma Bakanlığı, Ada'nın kuzeyindeki Pingxi demiryolu hattını ve Hualien'deki 9 no'lu bölgesel kara yolunu tedbir olarak ulaşıma kapattı.

Afetten etkilenebilecek vatandaşlar için Hualien, Kaohsiung ve Yeni Taipei'de 22 barınak oluşturuldu.

Pasifik'te yılın 26. tayfunu

Pasifik'te ortaya çıkan yılın 26. tayfunu Fung-Wong, Tayvan kıyılarına yaklaşırken şiddetini yitirerek tropik fırtınaya dönüşmüştü.

Fung-Wong'un yol açtığı şiddetli yağış ve seller nedeniyle Filipinler'de en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.