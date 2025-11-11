Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi"ne katılan Başkan Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen futbolcuları Eren Elmalı ve Metehan Baltacı hakkında konuştu.

Futbolcularıyla görüştüğünü dile getiren Özbek, "Galatasaray Kulübü olarak Türk futbolunun tertemiz olması için her türlü faaliyetin destekçisiyiz. Burada dikkat edilmesi gereken konular var. Hakemlerden Zorbay Küçük konusunda bir şey yaşandı. Önce sayın hakem linç edildi. Sonra bu lince gerek olmadığı ortaya çıktı. Burada sapla samanın ayrılması gerek. Elbette bahis oynayan futbolcuların cezalandırılması gerek. Ancak 4-5 sene önce bahis oynayan futbolcuyla 1-2 hafta önce oynayanların aynı teraziye konmaması gerek. Bunlar genç insanlar. O gün bunun farkında olmadan, yaptıkları işin ne olduğunu bilmeden hata yapmış olabilirler. Ayrıca dikkat edilmesi gereken konulardan biri de kendi takımının maçlarına mı oynadığı ya da başka maçlara mı oynadığı. Bunun da tespit edilmesi gerek. Bu ayrımı TFF'nin yapacağından eminim. Türk futbolunun etik değerler etrafında birleşmesi, Türk futbolunun imajının gerektiği gibi olması için verilen emeklere saygı duyuyoruz. Türk futbolunun temizlenmesi hareketine destek veriyoruz. Ancak zaman aralığına, ne zaman ve ne maksatla oynandığına bakılmalı." diye konuştu.

Galatasaray'ın 9 ödül aldığı törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Son 3 senenin şampiyonuyuz. Başarılı sporcularımız ödüllerini aldı. Geleneksel hale gelen bu organizasyonun devam etmesi çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

"Ara transferde eksiklerimizi tamamlamak için elimizden geleni yapacağız"

Dursun Özbek, ara transfer döneminde gereken hamleleri yaparak eksiklerini tamamlayacaklarını dile getirdi.

İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ın transfer gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine Özbek, "Transferler gizli, medyada tartışılmasına fırsat verilmeden yapılması gereken bir şey. Göreve geldiğimiz 2022'den bu yana çok emek veriyoruz. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ara transfer dönemine yaklaşıyoruz. Hocamızın görüşleri doğrultusunda eksiklerimizi tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Bu sene 26. şampiyonluğumuzu yakalamak, Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Bunun için gerekeni yapacağız." yanıtını verdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetlerini yaşadıklarının hatırlatılması üzerine ise Başkan Özbek, "Lig çok uzun bir yol. Bu yolda bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta aldığımız netice bizi etkilemez. Elbette taraftarlarımızı memnun edemedik ama hedefimiz mayısın sonuna kadar mücadeleyi sürdürerek Galatasaray'ı şampiyon yapmak. 'Mayıslar Galatasaray'ındır' mottosu var. Hedefimiz mayıs ayı. Taraftarımız, bu haftaki neticeye takılmasın. Bu bir yol kazasıdır. Yönetimimiz, takımımız, teknik kadromuz bu seneki hedeflere inanmış durumda. El birliğiyle bu sezon da taraftarımızı mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili, "Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet aldık. Şu anda sıralamada 9. basamaktayız. Hedefimiz ilk 8'de bitirmek. Olmazsa ilk 16 içinde yer almak. Türkiye'deki bütün futbolseverlerin beklediği başarıyı yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Çok iyi bir takımımız var. Amacımız hem taraftarımızı hem de futbola gönül veren Türk insanını mutlu etmek. Bunun için üzerimizde büyük bir vazife var. Hazırlıklarımız tamam. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmekte kararlıyız." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi kupasını almak olduğunu dile getiren Özbek, "Hedefimiz kupayı kazanmak ama Şampiyonlar Ligi Avrupa'nın en tepe noktası. Öncelikle burada futbolumuzla Türkiye'yi ve Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmenin peşindeyiz. Bunu layıkıyla yaptığımız takdirde sonucu alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.