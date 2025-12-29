Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümü, başkentte gelenekselleşen ve bu yıl 90. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu yapıldı. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 90’ıncı yıl dönümü nedeniyle Dikmen keklik pınarından başlayarak Tren Garı önünde biten 10.800 mt’lik yarışmada toplamda 2 bin atlet katılım yaparak rekor bir katılım oldu.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 90. Yıl dönümünde 107 atlet katılırken, ülkemizi temsil eden Hakan Tazegül, 45-49 yaş grubunun ferdi olarak katıldığı yarışta 10.800 metrelik yarışta 32 dakika 32 saniyeli derecesiyle Türkiye genelinde birinci oldu. Hakan Tazegül 10.800 metrelik yarışı içerisinde 10 km’yi 30 dakika 23 saniye ile geçerek müthiş bir derece yakaladı.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 90.cı yıldönümü nedeniyle Dikmen keklik pınarından başlayan ve 9 Spor kulübünün katılımıyla gerçekleşen yarışmada Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı takımında yer alarak yarışan başarılı atletimiz Hakan Tazegül takım sıralamasında da Türkiye birincisi gelerek önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

