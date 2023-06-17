Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında elektrik bağlantısı konusunda çalışan ve Türkiye ile arasında oluşturulan Ortak Enerji Çalışma Grubu üyesi de olan Fahrioğlu, yaptıkları çalışmalar sonucunda ülkeler arası elektriksel bağlantının en iyi şekilde HVDC-VSC modelinde yapılacağına karar verildiğini belirtti.

Fahrioğlu, projede söz konusu modele karar kılınmasının ardından, Türkiye Elektrik İletim AŞ ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bağlantının detaylarını çalıştığını belirterek, “Teknik konularda bu bağlantı projesi hazır durumdadır. Bu bağlantı türü şu anda dünyada en yaygın ülkeler arası bağlantı şeklidir.” dedi. Yaklaşık 85 kilometre uzunluğunda birbirine yakın 3 güzergah üzerinde durulduğunu ve kablo kapasitesine yönelik farklı senaryolar üzerinde çalışıldığını belirten Fahrioğlu, “Kabloyu yüksek kapasitede çekip, kademeli olarak çevirici istasyonları artırma şeklinde de ilerlenebilir, çünkü projenin en meşakkatli kısmı denizaltına kablo serilmesi.” değerlendirmesinde bulundu.