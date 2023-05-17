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Açıklamada, “19 Mayıs 2023 tarihi 10.00-17.00 saatleri arasında TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Girne Turizm Limanı’nda, TCG Bozcaada (F-500) Korveti ise Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açılacaktır" denildi..

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) ve TCG Bozcaada (F-500) KKTC’de liman ziyareti yapacağı bildirildi.

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