TCMB, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Böylece faiz üst üste sekizinci ayda da değişmedi.

Politika faizi mart ayında 500 baz puan artışla yüzde 50'ye yükseltilmişti.

PPK METNİNDE ÖNE ÇIKAN İFADELER

Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde, ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmekle birlikte, "Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini" sürdürdüğüne dikkat çekildi.

TCMB, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini belirtti.

Metinde ilk kez Maliye politikasına ilişkin detaya yer verildi. TCMB, Maliye politikasının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecini katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Beklentilerin üzerinde gelen ekim ayı enflasyonunun ardından faiz indirimi beklentileri büyük ölçekte gelecek yıla sarktı.

Analistler, PPK metninin geçen aya göre daha yumuşak olduğunu belirterek, aralık ayı için faiz indirimine kapının açık olduğunu kaydetti.

İlk faiz indiriminin 2025'in ikinci çeyreğine sarkabileceğine ilişkin az da olsa görüş bulunuyor.

Ekonomistler, söz konusu indirimin büyüklüğü ve tarihi konusunda ortak bir fikre sahip değiller.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, aralık ayında 2,5 puanlık faiz indirimini hâlâ masada gördüğünü dile getirdi.

HİZMET ENFLASYONUNDA İYİLEŞME SİNYALİ

Para Politikası Kurulu toplantı metninin tamamı şu şekilde:

"Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

MALİYE POLİTİKASI VURGUSU

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.

Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

"GECİKMELİ ETKİLER DİKKATE ALINACAK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."

TCMB'DEN YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellemişti.

Yılın son enflasyon raporunu yayınlayan TCMB , enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38'den yüzde 44'e çıkarmıştı.

2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e; 2026 tahmini yüzde 9'dan yüzde 12'ye yükseltilmişti.

EKİMDE ENFLASYON TAHMİNLERİ AŞTI

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 2,88 ile beklentilerin biraz üzerinde artış göstermişti.

Enflasyonun aylık olarak yüzde 2,5 artış göstermesi bekleniyordu.

Ekim ayında yıllık enflasyon ise yüzde 48,58'e gerilemişti.

EKİM AYINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Merkez Bankası, ekim ayında politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Böylece faiz üst üste yedinci ayda da değişmemişti. TCMB'nin enflasyona ilişkin mesajları dikkat çekmişti.

Enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğunu belirten banka, iyileşme hızına dair belirsizliklerin arttığını açıklamıştı.

Eylül ayında metne eklenen, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." ifadesi geçen ayki metinde de korunmuştu.