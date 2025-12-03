TDP 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, özel gereksinimli bireylere ilişkin yürürlükte olan 1993 tarihli Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın çağın ihtiyaçlarının çok gerisinde kaldığına dikkat çekildi.

Mesajda, mevzuatın uygulanmadığını, erişilebilirlik konusunda ciddi eksiklikler bulunduğunu ve özel gereksinimli çocuklara yönelik özel bir düzenlemenin olmamasının büyük bir hak boşluğu yarattığı belirtildi; özellikle eğitim, sağlık, ulaşım, istihdam ve sosyal yardım alanlarında “sistematik hak ihlalleri ve yetersiz devlet politikaları” olduğunun altı çizildi.

Mesajda, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle hükümete şu çağrıları yaptı:

“Eğitim, ulaşım, sağlık, istihdam ve tüm kamusal alanlarda tam erişilebilirlik, özel gereksinimli çocuklara özel düzenlemeler içeren bir yasal çerçevenin oluşturulması; ayrımcılıkla mücadele için farkındalık kampanyaları ve etkin denetim; özel gereksinimli bireylerin toplumsal, kültürel ve siyasi yaşama eşit katılımının güvence altına alınması”



Özel gereksinimli bireylerin yalnızca “yardım alan” değil, hak sahibi, üretken ve toplumsal yaşamın eşit özneleri olduğu kaydedilen mesajda, engelli haklarının bir sosyal politika meselesi olmanın ötesinde, demokrasi ve insan hakları meselesi olduğunun altını çizildi.