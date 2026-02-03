Gündem Kıbrıs Özel Haber

Gündem Kıbrıs’a konuşan İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, meclisten geçen iş sağlığı ve güvenliği yasasının iş hayatı için hayati bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Bu mesele özellikle inşaat alanında yurt dışından getirilen işçilerin burada iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan eğitimlerde daha profesyonel bir yapıya kavuşmasına yardımcı olacak. Taşeron firma iş sağlığı ve güvenliği sürecinde yükümlü olacak. bu yükümlülük daha profesyonel ve daha denetlenebilir bir yapıya süreci bağlama anlamına gelmektedir. Direktörler de aldığı hizmetle birlikte daha şirketlerinde daha profesyonel bir yapıya kavuşur. Bugün poliste birçok iş insanının dosyası bulunuyor. Bu nedenle de birçok ticari faaliyetin sıkıntıya girmesine neden oluyor. Ülkeye gelen bütün yatırımcıların faaliyetlerinin zora girmesine sebebiyet veriyordu. Yatırımcıların önünü açmak için daha nitelikli bir yasa olmuştur. Meclisten geçmesini de desteklemiştik. Yasanın meclisten geçmesini olumlu karşıladık. Bundan sonraki süreçlerde de iş tüzükleri ve iş geliştirmeler noktasında yapılacak yasal çalışmalarda sürece katkı koymaya hazırız. Yasa Cumhurbaşkanının onayına gitti. Ben cumhurbaşkanının olumlu bir karar vereceğini düşünüyorum. İş dünyasının ihtiyacı olan bir düzenlemeydi” diye konuştu.