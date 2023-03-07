Yazılı açıklama yapan Atlı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın komiteden ayrılma nedenlerini açıklarken sarf ettiği “Komitenin anlamı kalmadı. Maaş kesintileriyle ilgili çıkarılan ve sonra geri çekilen Yasa Gücünde Kararname’nin aynısını yasa olarak hazırlıyorlar” sözlerine vurgu yaptı.

“Muhalefetin etkin olmadığı bir alandan çekilmesini saygıyla karşılaşıyoruz” diyen Atlı, ‘ siyasilerin ortaya koyacağı iradenin de tamamen Ankara’nın taleplerine göre şekillenmesinin’, kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti.

Atlı, “Atanmış bir başbakan, atanmış bir bakanlar kurulu ve atanmış bir cumhurbaşkanıyla, oluşabilecek en ciddi demokratik ortamın bununla sınırlı olduğunu” savundu.

Mine Atlı, Meclis’in hala muhalefet anlamında önem taşıdığını ancak yeterli olmadığını vurguladı.

Atlı, şöyle devam etti:

“Muhalefetin, ülkedeki tüm hatlarıyla birlikte Meclis dışına taşması gerekiyor. Bunun içinde; siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, aydın ve muhalif tüm kesimlerle, toplumun olması da şart. Böyle bir muhalif güçle, burada yaşananları, Türkiye’nin aydın ve muhalif ve güneydeki barış yanlısı kesimlerle istişare ederek hem Avrupa Birliği (AB) hem de Birleşmiş Milletler’in (BM) gözüne sokmalıyız.”

Mine Atlı, sadece Meclis çatısı altında yapılan muhalefetin yeterli olmayacağını iddia etti.