TDP İskele İlçesi 9. Olağan Kongresi, Divan Başkanlığını Hasan Umur’un, Divan Sekreterliğini ise Ali Azeri ve Salih Akbelli’nin üstlendiği divan heyeti yönetiminde gerçekleştirildi.

Kongre, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in konuşmasıyla başladı.

Mali ve faaliyet raporları oy birliğiyle kabul edildi

Kongrede iki yıllık mali rapor ve faaliyet raporu, Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu MYK Üyesi Hasan Umur tarafından okunarak delegelere sunuldu.

Okunan raporlar yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

Çeler: Barış güvercinini yeniden uçurmak boynumuzun borcudur

Kongrede konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, ülkede yaşanan sorunların her geçen gün derinleştiğini belirterek, gençlerin gelecek umudunu kaybettiği ve göçün arttığı bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Çeler, ülkede yolsuzluk, usulsüzlük ve liyakatsizlik nedeniyle kamu yönetimine olan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını vurgulayarak, bu düzenin değişmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin ülkeden göç etmek zorunda kaldığı bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirten Çeler, TDP’nin bu gidişatı değiştirmek için mücadele ettiğini dile getirdi.

Çeler konuşmasında, “Bu ülkenin gençlerinin umutsuzlukla bavullarını toplayıp gitmesine seyirci kalmayacağız. Bu ülkenin geleceğini yeniden kurmak, adaleti yeniden tesis etmek ve barış güvercinini yeniden uçurmak bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve partizanlığın ülkeyi her alanda geriye götürdüğünü ifade eden Çeler, TDP’nin temiz siyaset anlayışıyla halkın güvenini yeniden tesis etmeye kararlı olduğunu belirtti.

TDP’nin her zaman barışı, demokrasiyi ve halkın refahını savunan bir siyasi çizgide olduğunu vurgulayan Çeler, partinin önümüzdeki dönemde ülke siyasetinde daha güçlü bir rol üstleneceğini söyledi.

Nevzat Özkunt: TDP her alanda üreten bir parti

Kongrede söz alan TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ise partinin ülkenin tüm temel sorunlarına yönelik somut çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

TDP’nin yalnızca seçim odaklı bir parti olmadığını ifade eden Özkunt, sağlık, altyapı, ekonomi ve dar gelirli kesimlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik politikalar geliştirdiklerini söyledi.

Özkunt, parti bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin aktif şekilde çalıştığını belirterek TDP’nin üretken bir siyasi yapı olduğunu vurguladı.

Özkunt ayrıca TDP’nin dürüst ve şeffaf yönetim anlayışını ülke yönetiminde de ortaya koyacağını ifade ederek, önümüzdeki dönemde kurulacak hükümet yapılarında TDP’nin önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

Çırakoğlu: Bu görevi büyük bir sorumlulukla üstleniyoruz

Kongre sonunda TDP İskele İlçe Başkanlığına seçilen Çağıl Çırakoğlu ise delegelere teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenin sorumluluğunun farkında olduğunu belirtti.

Çırakoğlu, İskele’de parti örgütünü daha da güçlendirmek ve TDP’nin politikalarını toplumun her kesimine ulaştırmak için çalışacaklarını ifade etti.

Yeni ilçe yönetimi belirlendi

Kongre sonucunda TDP İskele İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Çağıl Çırakoğlu (Başkan)

Kemal Yıldız

Ercan Yüzüak

Erkin Dora

Niyazi Aygan

Cemaliye Soğancı

Elif Cengiz

Zühre Balcıoğlu

Ecevit Aspir

Metin İsmet

Yedek üyeler:

Nejdet Gül

İsmail Osum

Gökmen Nacer

Ali Rıza Arıoğlu

Denetleme Kurulu:

Tülay Alper