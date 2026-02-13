Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 6 Ocak 2026’da Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarıyla bağlantılı tutukladığını belirtti. Polis, Abdullah Kürtül’ün 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye saat 10.00 raddelerinde silahlı saldırı düzenlendiğini, işletmeye 6 el ateş açarak galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu anımsattı. Polis, meydana gelen olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu 22 Ocak 2026’da olayda kullanılan motosikleti Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getiren A.D, H.B.E’nin tespit edildiğini belirtti. Polis, 23 Ocak’ta ise motosikleti zanlı M.A.B ile birlikte Alayköy çemberine Mercedes vito araçla bırakan zanlı E.Y’nin olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis ilk önce tespit edilen E.Y’nin tespit edilerek tutuklandığını daha sonrada huzurdaki zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, motosikletin güneyden, İncirli köyüne getirilmesine yardım eden ve 15 Ocak’tan beri aranan B.A’nın ise 29 Ocak’ta Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yaparken tutuklandığını kaydetti. Polis, motosikleti İncirli köyünden alıp, Alayköy çemberine bırakan zanlı M.A.B’nin 9 Şubat 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.