Komiteden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığına kapsamlı idari soruşturma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, olayın toplumda üzüntü yarattığı belirtilerek, yaşamını yitiren kişiye rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Tedavi gören bir hastanın kamuya ait bir sağlık kuruluşunda yaşamını yitirmesinin ciddi bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğinin net biçimde ortaya çıkarılması ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Polis tarafından yürütülen adli soruşturmanın önemine işaret edilen açıklamada, soruşturmanın Sağlık Bakanlığının kendi sorumluluk alanındaki görevlerini yerine getirmesine engel oluşturmadığı, bakanlığın polis soruşturmasının sonuçlarını beklemekle yetinmemesi gerektiği belirtildi.

- “Hastane içindeki süreçler incelenmeli, olası ihmaller değerlendirilmeli”

Açıklamada, hastanın güvenliği ve takibine ilişkin prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığının, denetim ve gözetim mekanizmalarının yeterli şekilde işletilip işletilmediğinin, olayın önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığının ve kurumsal süreçlerde eksiklik veya ihmal bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.

Ruh sağlığı hizmeti sunan kurumların korunmaya en fazla ihtiyaç duyan bireylere hizmet verdiği kaydedilen açıklamada, güvenlik, gözetim, denetim ve risk yönetimi standartlarının en üst düzeyde tutulmasının temel sorumluluk olduğu vurgulandı.

Kamuoyunun beklentisinin olayın zamanla gündemden düşmesi değil, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda aydınlatılması olduğunu belirtilen açıklamada, benzer olayların yaşanmaması için alınacak tedbirlerin de açıklanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, sağlık kurumlarına duyulan güvenin korunabilmesi için olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluluğun belirlenmesi gerektiği ifade edildi.