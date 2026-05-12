Lefkoşa Kağıt ve Buluntu Ambarı’nda gerçekleştirilecek perakende satış, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre satışlar, saat 08.30-13.00 ile 14.00-17.30 saatleri arasında Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Lefkoşa Kağıt ve Buluntu Ambarı’nda gerçekleştirilecek. Satışlarda ödeme nakit veya kredi kartı ile yapılabilecek ancak satılan ürünlerde iade ve değişim kabul edilmeyecek.

Öte yandan satış günü saat 07.30’dan itibaren vatandaşlara sıra numarası dağıtılacağı ve satışın saat 08.30’da başlayacağı belirtildi. Açıklamada, satışa sunulan ürünlerin tükenmemesi halinde hafta içi mesai saatleri içerisinde satışların devam edeceği de kaydedildi.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme imzasıyla yayımlanan duyuruda, vatandaşların belirtilen kurallara dikkat etmesi istendi.