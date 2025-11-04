TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında yaptığı toplantıda, KKTC’yi TDT Aksakallar Konseyi KKTC Temsilcisi Oktay Öksüzoğlu temsil etti.

KKTC Bakü Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Aksakallarının katıldığı toplantıda, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile Bakü Temsilciliği Üçüncü Sekreteri Görkem Reis de hazır bulundu.

Öksüzoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, teşkilata kültürel, akademik ve manevi alanlarda aktif katkı sağladığını vurguladı.

KKTC’nin, TDT ve bağlı kurumlarıyla iş birliğini derinleştirerek artık yalnızca katılımcı değil, ev sahibi ülke olarak da sorumluluk üstlenmeye başladığını belirten Öksüzoğlu, TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı’nın KKTC’de düzenlenmesi ve sonrasında Türk Akademisi’ne gözlemci üye olarak kabulüyle yedi KKTC üniversitesinin Türk Üniversiteler Birliği’ne üyeliğinin bu sürecin somut göstergeleri olduğunu kaydetti.

Öksüzoğlu, KKTC’nin eğitim alanında Türk dünyasının merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu da belirterek, Türk dünyasından yaklaşık 50 bin öğrencinin KKTC’de eğitim gördüğünü ifade etti.

Öksüzoğlu ayrıca, KKTC’nin Türk alfabesi, ortak tarih ve kültürel etkinlikler aracılığıyla “dilde, fikirde, işte birlik” anlayışına güçlü destek verdiğini de vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksız ambargo ve izolasyonlara da dikkat çeken Öksüzoğlu, Türk devletlerine dayanışma çağrısında bulundu ve Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi çerçevesinde Türk dünyasının ortak değerler etrafında birlik içinde hareket etmesinin önemini kaydetti.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da konuşmasında, “KKTC, Türk Devletleri ailesinin ayrılmaz bir parçasıdır” diyerek, bunu hiçbir girişim veya karalamanın değiştiremeyeceğini vurguladı. Yıldırım, bu mesajın, mayıs ayında KKTC’de gerçekleştirilen TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı ile tüm dünyaya verildiğini de belirtti. Yıldırım, Türk Devletleri’nin güvenliğinin Doğu Akdeniz’den başlayıp Moğolistan sınırı ve Balkanlara kadar uzandığını da kaydetti.

KKTC’nin TDT’daki varlığını tartışmaya açmaya çalışan çevrelere en güzel cevabın, KKTC’nin Gebele’de düzenlenen TDT 12. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde en üst düzeyde temsil edilmesiyle verildiğini belirtti.