Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.10.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Ana Yolu’nun 18’inci kilometresi üzerinde Demirhan mevkiinde, Hüseyin SÜRMELİ (E-33) yönetimindeki JG 009 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolun solundan sağına doğru karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Yunus TEKİN (E-28)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Yunus TEKİN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. JG 009 plakalı araç sürücüsü Hüseyin SÜRMELİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.