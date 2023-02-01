AKSA'ya ait üç, Teknecik Elektrik Santrali'ne ait bir ünitenin arızayla birlikte devre dışı kalması sonrasında ülke genelinde elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, konuyla ilgili BRT'ye açıklama yaptı.

KIB-TEK Genel Müdürü Aydın, Teknecik'te meydana gelen arızanın giderildiğini ve elektrik kesintilerinin sona erdiğini duyurdu.

Şu anda depolarda 20 günlük yakıt olduğunu belirten Aydın, bugün bir gemi daha geldiğini söyledi.

Aydın, “Mart ayının ilk haftasına kadar 3 aylık yakıtı depolayacağız” dedi.